Политолог назвал предпринимательство важной составляющей российской экономики

Предпринимательство стало существенной частью экономики России. Об этом в День российского предпринимательства заявил политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

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По его словам, предпринимательская активность людей и компаний стала серьезной частью государства, поэтому День российского предпринимательства — это важный праздник как для самих предпринимателей, так и для общества в целом.

«Культура бизнеса и отношение к нему стали важной частью жизни нашего общества. В иные времена взаимоотношения государства и бизнеса были очень разными, в частности государство приходило к бизнесу, в основном с воспитательной функцией. За годы совместной работы и взаимодействия, в том числе по государственным, социальным и социально-экономическим задачам, у нас накоплен колоссальный опыт синергии по решению общих важных вопросов», — сказал он.

Асафов подчеркнул, что бизнес знает и с гордостью несет свою социальную ответственность, охотно участвует во всех инициативах, а государство со своей стороны предоставляет всевозможные льготы.

«Год за годом мы видим снижающееся количество проверок, мы видим, как вводится мораторий на проверки и отдельные специальные условия для разных категорий предпринимателей по всевозможным льготам. В этом смысле государство видит в предпринимательстве локомотив экономики, потому что бизнес на всех его уровнях, включая малое и среднее предпринимательство, важен для страны, поскольку бизнес создает рабочие места и формирует экономику», — добавил политолог.

По его словам, в России активно возрождаются традиции ответственного предпринимательства. При этом Асафов уточнил, что предприниматели — это не какие-то особенные люди.

«Это обычные граждане — наши друзья, родственники и соседи. И мы видим, что там, где у людей появляются какие-то проблемы, там появляются неравнодушные люди, которые готовы помочь. Это касается ликвидации стихийных бедствий, когда зачастую местные предприниматели быстрее успевают оказать необходимую помощь или предоставить имеющиеся средства», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что со стороны предпринимательского сообщества видна колоссальная работа по линии специальной военной операции.

«Это и сбор гуманитарной помощи, и реакция на запросы времени, когда нужно срочно что-то изобрести или изготовить. Сейчас бизнес социально ответственен в проактивном режиме, он сам занимается образованием, отдыхом, повышением квалификации, созданием условий и рабочих мест для людей», — отметил он.

Асафов уточнил, что именно в бизнес-среде рождаются разнообразные инициативы, получают поддержку, а потом становятся частью государственной политики.