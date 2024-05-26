Франция урежет пособия по безработице в рамках борьбы с долговой нагрузкой

Во Франции раскрыли детали плана по сокращению пособий по безработице в рамках экономических реформ президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет Bloomberg.

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Реформа предусматривает сокращение максимального периода выплаты пособий с 18 до 15 месяцев и увеличение требуемого для их получения трудового стажа, заявил Атталь в интервью газете La Tribune. Правительство намерено ввести изменения в действие с 1 декабря.

«Эти меры не являются средством экономии, а нацелены на вовлечение большего числа французов в рабочую силу для финансирования системы пособий», — пояснил премьер-министр.

Шаги предпринимаются после предупреждения МВФ о высокой долговой нагрузке Франции и призыва к более активным действиям по сокращению бюджетного дефицита. Фискальный надзорный орган страны ставит под сомнение достоверность и согласованность планов правительства по этому вопросу.

Министр финансов Бруно Лемер заверил, что кабинет примет «все необходимые меры» для выполнения обязательства снизить дефицит бюджета к 2027 году до предельного для ЕС уровня в 3% ВВП.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужна «более смелая монетарная политика».