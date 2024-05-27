Названы лидирующие по доступности газа для населения в Европе страны

Россия в прошлом году заняла второе место по доступности газа для населения. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости по доступности природного газа для населения.

Отмечается, что на первом месте расположился Казахстан. Жители республики на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тысяч кубометров газа, говорится в исследовании.

На третьем месте – Белоруссия. Всего в рейтинг вошли 30 стран, включая Германию, Австрию, Францию, Великобританию, Италию, Испанию и другие государства.

Ранее стало известно, что Италия стала главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза, нарастив закупки топлива в марте. Власти страны увеличили закупки в 2,6 раза до 238,5 миллиона евро. Это стало максимальным показателем с февраля 2023 года.