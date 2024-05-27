$89.70-0.5597.10-0.78
Почта

Костин считает, что США ждет серьезный экономический кризис

США имеют запредельный размер долга, сохранять уровень которого им помогает только монополия доллара.

Глава ВТБ спрогнозировал серьезный экономический кризис в США
© РИА Новости

Однако рано или поздно страну ждет серьезный экономический кризис, уверен глава ВТБ Андрей Костин.

"Я глубоко убежден, что рано или в поздно в Америке случится очень серьезный экономический кризис. Уровень долга, который сегодня в Америке существует, превосходит все мыслимые и немыслимые пределы. И только монополия доллара на мировой арене позволяет американцам держать такой уровень долга. Если бы китайцы и арабы вдруг вывели все деньги из США, финансовый сектор и бюджет ждал бы полный коллапс", - сказал Костин в интервью изданию "Фонтанка".

По его мнению, мир сейчас характеризуется нестабильностью.

"Если Запад не пересмотрит свою политику, думаю, процессы по слому колониальной системы будут только ускоряться", - добавил Костин.

Глава ВТБ отметил, что в частности Китай уже начинает сокращать инвестиции в американские ценные бумаги.

"КНР точно уж не в меньшей степени, чем Россия, рассматривается Америкой, как соперник. Даже я бы сказал - враг", - резюмировал он.
Экономика
Андрей Костин
Банк ВТБ
Мнения