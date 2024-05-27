Глава ВТБ спрогнозировал серьезный экономический кризис в США

США имеют запредельный размер долга, сохранять уровень которого им помогает только монополия доллара.

Однако рано или поздно страну ждет серьезный экономический кризис, уверен глава ВТБ Андрей Костин.

"Я глубоко убежден, что рано или в поздно в Америке случится очень серьезный экономический кризис. Уровень долга, который сегодня в Америке существует, превосходит все мыслимые и немыслимые пределы. И только монополия доллара на мировой арене позволяет американцам держать такой уровень долга. Если бы китайцы и арабы вдруг вывели все деньги из США, финансовый сектор и бюджет ждал бы полный коллапс", - сказал Костин в интервью изданию "Фонтанка".

По его мнению, мир сейчас характеризуется нестабильностью.

"Если Запад не пересмотрит свою политику, думаю, процессы по слому колониальной системы будут только ускоряться", - добавил Костин.

Глава ВТБ отметил, что в частности Китай уже начинает сокращать инвестиции в американские ценные бумаги.