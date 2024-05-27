Курс доллара обновил минимум с конца января

Курс доллара на Московской бирже впервые с 30 января упал ниже 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов 27 мая.

По состоянию на 10:16 по московскому времени американская валюта торговалась по 88,97 рубля, потеряв в цене 0,61 процента. спустя пять минут снижение несколько ускорилось — доллар подешевел еще на одну копейку, опустившись на 0,63 процента.

Курс евро составлял 96,61 рубля — снижение достигло 0,71 процента. Юань потерял в цене 0,51 процента и торговался по 12,225 рубля.

Как писала «Парламентская газета», 21 февраля курс доллара впервые с 1 февраля опускался ниже 90 рублей. А в минувшую пятницу евро дешевел до 96,64 рубля впервые с 5 февраля. По данным Центробанка, за последние два года россияне втрое сократили объемы вкладов в американской валюте.