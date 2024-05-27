В России могут повысить пошлины на импорт вина из недружественных стран

Российские власти рассматривают возможность дальнейшего повышения ввозных таможенных пошлин на импорт вина. Об этом заявил начальник управления ФТС России Максим Чмора на форуме «Неделя российского ретейла», передает «Российская газета».

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«Вопрос обсуждается на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Главный вопрос заключается в пороге повышения пошлин», — отметил он.

В августе 2023 года Россия уже подняла пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Однако эта мера не остановила рост импорта. Если в апреле 2023-го в РФ ввезли 18 млн л таких вин, то в апреле нынешнего года — уже 35 млн л.

Ассоциация виноградарей и виноделов России предлагала повысить пошлины для недружественных стран до 50%, а для стран НАТО — до 200%.

«Добрая воля и кольт работают лучше, чем просто добрая воля», — сказал тогда исполнительный директор АВВР Алексей Плотников, пишет издание.

До этого в Минфине назвали фактор для решения о повышении пошлин на импортное вино.