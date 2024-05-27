Российский президент Владимир Путин считает важным переход с Узбекистаном в расчетах на национальные валюты. Об этом он сказал по итогам переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. RT на русском

«Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», — сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров. Газета.Ru

Финансовые взаиморасчеты укрепляют сотрудничество кредитно-банковских учреждений, отметил он. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам 2023 года достигла 58% и продолжает расти. Деловая газета «Взгляд»