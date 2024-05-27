Назван размер госдолга Украины на конец апреля 2024 года

Государственный долг Украины на 30 апреля этого года составил $151,5 млрд, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

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"По данным министерства финансов, на 30 апреля 2024 г. государственный и гарантированный государством долг составил 6 010,4 млрд грн, в валютном эквиваленте - $151,5 млрд", - написал он в своем телеграм-канале.

Гетманцев отметил, что 71,5% госдолга - внешние заимствования, доля внутреннего долга - 28,5%. При этом, по его данным, более 74% государственного долга в иностранной валюте.

По словам депутата, с февраля 2022 года госдолг Украины вырос в 2,2 раза.