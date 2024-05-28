В Европе возник дефицит трески из-за санкций против России

В Европе снижается предложение атлантической трески на фоне сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Об этом сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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В ВАРПЭ заявили о дефиците трески в ЕС и процитировали новый отчет ФАО, в котором отмечается, что запрет на торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине отражается на европейских переработчиках. «Они просто не получают достаточно сырья», — отмечается в документе.

Из-за нехватки сырья среди производителей наблюдается жесткая конкуренция за ресурсы, что приводит к росту цен. По мнению президента ВАРПЭ Германа Зверева, введение санкций против России привело к последствиям, которые не были предусмотрены. Он также назвал ограничения против Москвы «триггером для масштабного переустройства мирового рыбного хозяйства».

Ранее сообщалось, что Россия резко нарастила поставки рыбы в Европу. В 2022 году показатель выросл на 18,7 процента до 198,8 тысячи тонн.