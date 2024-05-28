Эксперт рассказал, каким будет курс доллара в июне

В июне доллар будет держаться в пределах 90 — 95 рублей, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на аналитика Богдана Зварича.

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По его словам, если смотреть по динамике пары доллар/рубль, то можно отметить диапазон 90 — 95 рублей, в котором американская национальная валюта была последние месяцы. Отмечается, что в настоящее время нет существенных факторов, которые способны были бы существенно повлиять на ситуацию в ближайшие месяцы.

Эксперты сказали, стоит ли сейчас покупать доллары

Эксперт указал, что доллар может немного подешеветь в конце мая. Российскую национальную валюту поддержит рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат, аккумулируя рублевую ликвидность. Это может привести к «уходу» доллара ниже 90 рублей.

По словам директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, курс доллара может вернуться к отметке в 100 рублей к концу лета из-за новых санкций, геополитической обстановки, падения цен на нефть.

27 мая доллар опустился ниже 89 рублей. Это произошло впервые с 30 января.