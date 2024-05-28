Минфин внес в кабмин пакет поправок по совершенствованию налоговой системы

Минфин РФ внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, следует из пресс-релиза финансового ведомства.

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"Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем - на заседании правительства РФ", - указано в сообщении.

Отмечается, что изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках послания.

"При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны", - отметил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости уточнить параметры налоговой системы, сделав их более справедливыми, в послании Федеральному собранию в конце февраля. Основная задача - перераспределить налоговое бремя, сделав его более посильным за счет получателей более высоких доходов. Глава государства подчеркивал, что к модернизации налоговой системы необходимо подходить аккуратно, принимая только выверенные решения. Путин поручил правительству очертить обновленные долговременные параметры фискальной системы - удобной для государства и выгодной для бизнеса - к 1 августа.