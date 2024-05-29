Кабмин РФ оценил эффективность пенсионной реформы

Пенсионная реформа, предполагающая постепенное увеличение пенсионного возраста с 2019 года, показала свою эффективность, передает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства ответ правительства на вопросы депутатов Госдумы.

Как отметили в кабмине, цели этой реформы — создание реальных условий для повышения пенсионных выплат пенсионерам, а также ежегодная индексация страховых пенсий выше уровня инфляции.

В правительстве подчеркнули, что с 2019 года в России фиксируется рост занятого населения в трудоспособном возрасте. Это произошло также из-за того, что на рынке труда остались лица, достигшие возраста 55 и 60 лет. Согласно данным Росстата, число занятых лиц в возрасте 60 лет и старше в 2019 году составляла 4,58 млн человек, в 2020 году — 4,78 млн человек, в 2021 году — 5,02 млн человек. В последующем количество занятых россиян также увеличивалось.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2024 года увеличенную пенсию будут получать граждане России, которым в мае исполнилось 80 лет. Размер надбавки вырастет в два раза, выплаты будут увеличены автоматически. Получатели пенсии по инвалидности или по потере кормильца не будут затронуты нововведением.

Президент России Владимир Путин ранее предложил продлить программу материнского капитала на шесть лет — до 2030 года. При этом он подчеркнул, что он должен быть проиндексирован. Помимо данной программы, глава государства также предложил продлить льготную ипотеку для молодых семей.