Миру предрекли дефицит апельсинового сока

Глобальная индустрия апельсинового сока столкнулась с серьезным вызовом из-за неурожая апельсинов в Бразилии, лидирующей на мировом рынке экспорта этой продукции.

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Об этом заявил президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков (IFU) Кис Кулс.

«Ранее мы не сталкивались с подобными проблемами, даже после стихийных бедствий», – отметил он.

Резкое увеличение стоимости апельсинов подтолкнуло производителей к поиску альтернативных фруктов для производства сока. Кис Кулс назвал сложившуюся ситуацию «беспрецедентным кризисом». Острый дефицит апельсинов вызывает опасения по поводу дальнейшего роста цен, что может негативно сказаться на потребителях и привести к фундаментальным изменениям в мировой индустрии апельсинового сока.

IFU рассматривает возможность изменения действующих норм, чтобы в состав апельсинового сока могли входить не только апельсины, но и другие цитрусовые. В частности, Кулс предлагает долгосрочное решение проблемы: производство апельсинового сока из мандаринов. Эти цитрусовые более устойчивы к изменению климата, что делает их перспективной заменой апельсинам.

Потребителям, возможно, придется привыкать к новому вкусу, однако данная мера позволит сохранить любимый многими напиток и адаптироваться к новым климатическим условиям, пишет Financial Times.