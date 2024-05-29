Индия планирует возобновить импорт пшеницы из России

Индия рассматривает возможность возобновления импорта пшеницы из-за рубежа, прежде всего из России, после шестилетнего перерыва, чтобы пополнить сокращающиеся запасы зерна и стабилизировать растущие цены, вызванные неурожаем. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По этой информации, ожидается, что Нью-Дели откажется от 40% налога на импорт пшеницы, что откроет путь закупкам у России как ведущего экспортера пшеницы. Такое решение может быть принято после всеобщих парламентских выборов, которые проходят в настоящее время в Индии. Результаты голосования должны быть объявлены 4 июня.

По словам источников, поскольку приближается урожай пшеницы нового сезона, правительство, вероятно, примет решение до конца июня, чтобы успеть к сбору урожая в России.

В Индии действуют строгие ограничения на импорт зерна - эти меры были приняты в 2018 году в рамках национальной программы защиты национального производителя. Сейчас Индия практически не закупает из-за рубежа зерно, в том числе пшеницу, и некоторые виды бобовых.

Однако еще в августе 2023 года высокопоставленный сотрудник Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии сообщил корреспонденту ТАСС на условиях анонимности, что правительство рассматривает возможность возобновить закупки в России. Но окончательное решение по этому вопросу было решено принять после завершения парламентских выборов.