Путин ратифицировал протокол о реструктуризации долга Турции

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола № 2 к межправительственному соглашению с Турцией от 2017 года о предоставлении ей госэкспортного кредита.

Статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов ранее сообщил, что сумма госкредита составляет 726 млн долларов США. По его словам, до 2022 года Турция своевременно в полном объеме исполняла свои обязательства, но после введения антироссийских санкций со стороны Запада Анкара не смогла провести платежи в размере 111 млн долларов в 2022 и 2023 годах «по не зависящим от нее причинам», передает ТАСС.

Поскольку вины турецкой стороны в неисполнении платежей не было, правительства двух стран подписали протокол номер два, который предусматривает погашение просроченной задолженности в течение 60 дней с даты начала его применения и неначисление каких-либо штрафных процентов при ее уплате в установленный период.