Россия резко снизила поставки электроэнергии за рубеж

Объем поставок за рубеж электроэнергии из России сократился в первом квартале на 20,2 процента, при этом общее количество электроэнергии, выработанное «Интер РАО», единственным экспортером отрасли, выросло в январе-марте 2024 года на 2,5 процента, до 35,99 миллиарда киловатт-часов, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Отмечается, что экспорт российского электричества вырос в направлении Казахстана, являющегося сейчас его основным покупателем, а также Киргизии и Монголии, но общую отрицательную динамику обеспечивает резкое снижение поставок в Китай, уже упавших в 2023 году в полтора раза после рекордных показателей в предыдущем.

По итогам первых двух месяцев 2024-го «Интер РАО» сократило поставки электроэнергии в страну на 75 процентов в сравнении с аналогичным периодом в 2023-м.

В качестве главных причин подобной динамики называют ограничения, вызванные низкой водностью, ростом потребления на Дальнем Востоке, а также ремонт генерирующего оборудования. Кроме того, с ноября 2023 года были прекращены поставки по крупной линии «Амурская — Хайхэ». В апреле Николай Шульгинов, занимавший тогда должность главы Минэнерго, отмечал, что экспорт электроэнергии в Китай может быть восстановлен в этом году только при достаточном накоплении гидроресурсов.