ЕС утвердил «запретительные пошлины» на российское зерно

Совет ЕС утвердил введение с 1 июля запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в X (ранее Twitter).
"Министры ЕС договорились значительно увеличить тарифы на зерновой импорт из России и Белоруссии с 1 июля", - написал он.
Запретительные тарифы Евросоюза на зерно из России и Белоруссии не коснутся транзита через порты сообщества в третьи страны.
"Тарифы коснутся зерновой продукции, происходящей или экспортируемой напрямую или нет из России и Белоруссии в ЕС. Они не относятся к транзиту из обеих этих стран через территорию ЕС в третьи страны", - говорится в заявлении Совета ЕС.
Ранее Домбровскис назвал эти тарифы "запретительными", по предложению ЕК, они доходят €95 за тонну, что примерно соответствует 50% цены на пшеницу на рынках ЕС.
В новость внесена правка (12:35) - передается с исправлением фамилии первого замглавы ЕК по тексту.