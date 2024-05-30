ЕС утвердил «запретительные пошлины» на российское зерно

Совет ЕС утвердил введение с 1 июля запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в X (ранее Twitter).

"Министры ЕС договорились значительно увеличить тарифы на зерновой импорт из России и Белоруссии с 1 июля", - написал он.

Запретительные тарифы Евросоюза на зерно из России и Белоруссии не коснутся транзита через порты сообщества в третьи страны.

"Тарифы коснутся зерновой продукции, происходящей или экспортируемой напрямую или нет из России и Белоруссии в ЕС. Они не относятся к транзиту из обеих этих стран через территорию ЕС в третьи страны", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Ранее Домбровскис назвал эти тарифы "запретительными", по предложению ЕК, они доходят €95 за тонну, что примерно соответствует 50% цены на пшеницу на рынках ЕС.

В новость внесена правка (12:35) - передается с исправлением фамилии первого замглавы ЕК по тексту.