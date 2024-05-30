Стало известно, как Макрон давил на Канаду из-за санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон лично вмешался, чтобы убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо освободить Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций в отношении российского титана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Запрос был сделан во время телефонного разговора между двумя лидерами в марте, через несколько недель после того, как Канада ввела санкции в отношении металла.

Канадский источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Макрон поднял вопрос в разговоре с Трюдо 29 марта в преддверии визита французского премьер-министра Габриэля Атталя, который также затрагивал эту тему, когда был в Канаде. По крайней мере, еще одно европейское правительство также высказалось в поддержку усилий по лоббированию этой темы, сообщил источник агентства.

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Ранее стало известно, что Канада дала компании Airbus возможность использовать титан на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220. В то же время эта модель не требует большого количества титановых элементов. Канадское правительство воздержалось от комментариев по этому вопросу.

До этого издание The Wall Street Journal передавало, что нарушения в цепочках поставок деталей вынудили американскую компанию Boeing временно остановить производство узкофюзеляжных самолетов 737 MAX. Кроме того, предприятие приостановило закупку титана в России, а также закрыло технические отделы в Москве и Киеве.