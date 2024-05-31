США обвинили в возникновении теневой экономики

Санкции США и экспортный контроль в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая привели к возникновению теневой экономики. Такое обвинение выдвинули аналитики The Wall Street Journal (WSJ).

Созданные ограничения отрезали экономики «авторитарных стран», однако со временем они создали торговый блок с достаточно развитой экономикой, чтобы противостоять США в финансовой войне. Несмотря на созданные ограничения, вышеперечисленные государства продолжают вести активную торговлю, начиная от беспилотников и ракет и заканчивая золотом и нефтью. Так, например, Китай препятствует созданным рестрикциям, укрепляя торговые связи с другими государствами.

Как отмечают авторы, в санкционном блоке удовлетворяют торговые потребности друг друга: Китай получает нефть от России, Ирана и Венесуэлы по сниженным ценам, а те в свою очередь получают рынок сбыта и могут закупать в КНР санкционные товары. По словам эксперта вашингтонского аналитического центра Кимберли Донован, переход на национальные валюты и иные платежные системы в отличие от SWIFT не дает западным странам контролировать соблюдение ограничений.

Уже в марте 2022 года Россия стала страной, против которой ввели больше всего санкций. Всего по состоянию на 7 марта против России ввели 5532 санкции с 2014 года. По количеству наложенных рестрикций она обошла Иран, Сирию и Северную Корею. Больше всего санкций против России ввели США — 1194. Следом идут Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760). Отмечается, что значительная часть ограничений — индивидуальные.

В мае 2024 года США решили четырехкратно увеличить торговые пошлины на китайские электрокары, а тарифы на полезные ископаемые, медицинские маски поднять с нуля до 25, а на шрицы и иглы — до 50 процентов. Ужесточение торговли с КНР объяснили «неприемлемыми рисками для экономической безопасности» страны из-за якобы несправедливой политики Китая, наводняющего мировые рынки товарами, цены на которые «занижены из-за недобросовестной практики».