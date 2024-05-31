В МЭР рассказали, как Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира

Во Всемирном банке заявили, что Россия поднялась на четвертое место в мировом рейтинге экономик по ВВП по паритету покупательской способности. Этот показатель отображает эффективность, с которой страны используют свои экономические ресурсы для создания богатства и улучшения уровня жизни своих граждан. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, такого роста ВВП удалось достичь благодаря оперативным и системным мерам, принятым для поддержки бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада.

Он напомнил про антикризисные меры в пандемию. Поддержка была сфокусирована на наиболее пострадавших отраслях, а также малом и среднем предпринимательстве (МСП). Это позволило сохранить бизнес и рабочие места. В результате, по словам Решетникова, в 2020 году спад экономики России составил всего 2,7% к прошлому году, что ниже, чем в развитых странах, а в 2021 году она не только преодолела спад, но и выросла в общей сложности - на 5,9%.

Во-вторых, говорит министр, помог план первоочередных действий для поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления, принятый в 2022 году. Тогда была снижена административная нагрузка, расширен пакет мер финансовой поддержки МСП, реализована программа поддержки крупных импортозамещающих инвестпроектов, предоставлены дополнительные бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств регионов. Все меры принимались с учетом мнения бизнеса деловых объединений, обратной связи от регионов, почеркнул он.

В результате, несмотря на беспрецедентные санкции против России, в 2022 году спад экономики составил всего 1,2% к прошлому году, а в 2023 году экономика России выросла на 3,6%. С 2021 по 2023 год она выросла на 8,4%, уточнил Решетников.