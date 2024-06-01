В Италии заявили о потере рынка России

Итальянский бизнес теряет рынок РФ из-за западных санкций. Восстановить его не удастся, поскольку нишу занимают российские предприниматели, а также компании из Китая, Вьетнама, Турции. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, сообщает РИА Новости.

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«Самое ужасное, что итальянский бизнес из-за санкций теряет российский рынок», — сказал Торрембини.

По его словам, итальянцы за прошедшие два года «уже лишились большого куска» и дальше будет только хуже. Из-за политической турбулентности итальянские бизнесмены не могу планировать свою деятельность на несколько лет вперед, и вынуждены ее сворачивать. На их место приходят китайцы, вьетнамцы, турки и представители других стран.

Кроме того, россияне сами начинают развивать свою экономику и заниматься отраслями, где прежде господствовал импорт.

Президент GIM Unimpresa опасается, что итальянские компании уже не смогут восстановить то, что сейчас теряют в РФ.