Разгонит ли акциз на спирт цены на лекарства?

Министерство финансов 28 мая внесло в Правительство законопроект, признающий подакцизными медицинский спирт и ряд спиртосодержащих лекарств. Одновременно в ведомстве предлагают ввести полный вычет акциза на спирт, использованный для производства лекарств. Механизм пока обсуждается. Важно, чтобы расходы возмещали не только фармкомпаниям, но и аптекам, где тоже готовят по рецептам препараты на основе спирта, считает первый замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. «Парламентская газета» выясняла, как отразятся поправки Минфина на стоимости лекарств.

Большая доля контрафакта

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, с января по апрель 2024 года выпущено 1,9 миллиона декалитров медицинского спирта (в 2023 году — 6,1 миллиона декалитров). При этом потребности медицинской отрасли в этой субстанции значительно скромнее. В июле прошлого года на встрече руководства Совета Федерации с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами кабмина Сергей Рябухин напомнил, что в 2022 году при нуждах медицины в 1,6 миллиона декалитров медицинского спирта было произведено в четыре раза больше — 6,8 миллиона. Эти спиртовые потоки пошли на производство 13 миллионов декалитров нелегальной водки и другого алкогольного контрафакта. Потери бюджета от неуплаты алкогольных акцизов, по оценкам специалистов, составили около 32 миллиардов рублей.

Как пояснил Сергей Рябухин, доля алкогольного контрафакта в стране сегодня составляет 20-25 процентов, что объясняется серьезными конкурентными преимуществами поддельной водки, ведь разница в стоимости медицинского и подакцизного спирта может составлять 80 процентов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда же на встрече с Мишустиным выдвинула сразу несколько предложений, среди которых — обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, включая тот, что готовится для медицинских нужд. Сделать это необходимо, пояснила спикер, чтобы такой спирт, не облагаемый акцизами, перестал закупаться теневым бизнесом для производства нелегальной водки и прочей поддельной алкогольной продукции.

Вычет нужен и аптекам

Судя по инициативе Минфина, предложения Совфеда учли: медицинский спирт и ряд спиртосодержащих лекарств со следующего года могут стать подакцизными. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты. Согласно поправкам, медспирт обложат акцизом по ставке обычного спирта, которая с 1 января по 31 декабря 2025 года составит 669 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2026 года — 696 рублей.

При этом Минфин предлагает полный вычет акциза на медспирт, использованный для производства лекарств. Сам же перечень препаратов для предоставления вычета должно утвердить Правительство. Таким образом, цена на спиртосодержащие лекарства не должна повыситься. Это в теории.

Будет ли все гладко на практике, пока сказать сложно. В Совфеде полагают, что для этого нужно будет приложить усилия. «Если мы применяем единый подход по акцизам к этиловому и медицинскому спирту, то тут есть очень важный аспект: Правительство и Минфин должны продумать четкую, безукоризненную систему компенсации затрат на производство спиртосодержащих медицинских препаратов. Важно, чтобы россияне, которые применяют эти лекарственные средства, не почувствовали на кошельке удорожание. Это самый важный и тонкий момент, который Минфин вместе с Минздравом должны проработать», — отметил Сергей Рябухин.

Не все ясно и с самим механизмом компенсации. По словам сенатора, когда тему обсуждали на уровне экспертов, звучали разные предложения, в том числе варианты компенсации на уровне потребителя и производителей.

«Но, на мой взгляд, и многие эксперты тоже склоняются к этому, все-таки компенсация суммы, которая заложена в акцизах, должна происходить на стороне производителей. То есть фармпроизводители, которые берут спирт с акцизом, должны будут получить компенсацию в полном объеме по заявленной производственной программе», — уточнил Рябухин.

По его мнению, «это самая простая и надежная конструкция», которая прослеживается как самими производителями, так и Росздравнадзором, Счетной палатой и Казначейством.

В то же время, определяясь с механизмом вычета, кабмину следует учесть еще один важный нюанс: препараты производят не только фармацевтические предприятия, но и аптеки. «Поэтому в законе должен быть предусмотрен, конечно, и этот аспект. То есть аптека, которая сама производит лекарственную спиртсодержащую продукцию, должна иметь право получать компенсацию. Это логично, ведь аптека должна продать потребительский препарат, не превышающий той цены, которая сложилось в последний период», — подчеркнул сенатор.