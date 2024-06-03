Додик прокомментировал свое участие в ПМЭФ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, чтобы поддержать нашу страну в условиях санкций.

© runews24.ru

Он хочет поехать, потому что сейчас самое время для этого. Необходимо поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций, рассказал Додик агентству РИА «Новости».

Отметим, что президент Республики Сербской БиГ уже много лет подряд участвует в ПМЭФ.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее банки России попросили разрешить иностранным агрегаторам принимать карты «Мир». В правительстве объяснили вхождение РФ в четверку крупнейших экономик мира.