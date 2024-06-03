Китай требует заниженные цены за российский газ по новому трубопроводу

Попытки России заключить с Китаем крупную сделку по строительству газопровода «Сила Сибири 2» зашли в тупик из-за требований Пекина по ценам и объемам поставок. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников, КНР настаивает на оплате близкой к сильно субсидируемым внутренним ценам РФ, а также готова закупать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд куб. м газа. Реализация проекта могла бы спасти «Газпром» от убытков в $6,9 млрд в 2022 году на фоне падения экспорта в Европу благодаря подключению месторождений западной России к китайскому рынку.

«Китай считает, что время на его стороне. У него есть возможность подождать и выбить максимально выгодные условия у россиян, пока внимание к российско-китайским отношениям не сместится в другую сторону», — отметил директор Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев (признан в РФ иностранным агентом).

По его словам, у «Газпрома» просто нет альтернативы сухопутному маршруту.

Ранее Россия экспортировала газ в Европу примерно по $10 за млн британских тепловых единиц (БТЕ), дотируя внутренний рынок. Но поставки в ЕС упали до 22 млрд куб. м в 2023 году с 230 млрд куб. м/год до начала СВО на Украине и могут сократиться еще после истечения транзитного контракта с Киевом. Неспособность договориться о «Силе Сибири 2» может привести к падению прибыли «Газпрома» в 2029 году почти на 15%, пишет издание.

До этого Россия стала четвертой экономикой мира по одному показателю.

Ранее были названы потери экономики Италии из-за антироссийских санкций.