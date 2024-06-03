Страна ЕС выступила против повышения тарифов на российские товары

Венгрия выступила против повышения тарифов на импорт товаров из России и Белоруссии. О нежелании европейской страны ужесточать торговлю сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

По мнению главы ведомства, в случае повышения импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию на 50 процентов Россия может ответить «в многократном размере». Такая мера навредит венгерскому бизнесу, который продолжает работать в стране.

«Очень много венгерских предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности продолжают очень серьезную деятельность в России. Многие получают значительную часть дохода от российского экспорта или от деятельности там. И если сейчас Европа вводит штрафные пошлины в области сельского хозяйства, Россия отреагирует, мы ее знаем, отреагирует в многократном размере», — пояснил Сийярто.

Совет ЕС утвердил запретительные тарифы на зерно из России и Белоруссии, они вступят в силу с 1 июля. В зависимости от конкретного продукта пошлины вырастут либо на 95 евро за тонну, либо до 50 процентов. Ограничения не коснутся зерна, которое следует в третьи страны через европейские порты. Меру объясняют борьбой с поставками зерна из России и Белоруссии.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб мотивировала новые ограничения борьбой с продажей «украденного на Украине зерна». Под ним дипломат подразумевала зерно, собранное в новых российских регионах.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, Москва понимала неизбежность принятия такой меры ЕС, и заранее договорилась со странами Азии и Африки о перенаправлении в эти государства высвобождающихся объемов зерновых. Эксперт назвал ЕС конкурентом России на зерновом рынке, отметив, что объединение имеет собственный экспортный потенциал.