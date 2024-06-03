Законопроект о донастройке налоговой системы внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на донастройку налоговой системы России, в частности, предполагающие введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%. Об этом журналистам сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Кроме того, поправки предусматривают введение акциза на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, признание подакцизным товаром фармсубстанции этилового спирта, а также устанавливают обложение акцизом природного газа, приобретенного для производства аммиака.

Макаров отметил, что Госдума рассмотрит налоговые поправки во внеочередном порядке, в течение 30 дней.