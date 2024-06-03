Во время ПМЭФ будут ходить шаттлы от Московского вокзала до Экспофорума

В Петербурге в дни проведения ПМЭФ будут курсировать регулярные шаттлы от точки прибытия гостей и участников мероприятий до Экспофорума.

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Посетители ПМЭФ смогут добраться на площадку проведения форума на бесплатных регулярных шаттлах. Они будут курсировать с 5 по 8 июня с получасовым интервалом. Вокруг Московского вокзала, который первым примет гостей и участников ПМЭФ, уже расставлены информационные таблицы и флаги с фирменными знаками организаторов.