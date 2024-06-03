Банк России выпустил новую монету к юбилею города-миллионика

Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 450-летия основания Уфы. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

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Монета серии «Города» изготовлена из сплава 925 пробы, масса драгоценного металла — 31,1 г, диаметр — 39 мм.

На лицевой стороне отчеканен герб РФ, указаны надписи с годом чеканки, составом сплава, товарным знаком Санкт-Петербургского монетного двора. Оборотная сторона украшена гербом Уфы, лазерным изображением ансамбля Советской площади и памятником генералу М.М. Шаймуратову. По окружности присутствуют орнаменты и надпись «Уфа 450» в рельефе.

Монета круглой формы с выступающим по периметру кантом. Боковая поверхность рифленая. Тираж юбилейной монеты качества «пруф» составляет 3 тыс. экземпляров.

В начале мая ЦБ выпустил серию памятных монет «Города трудовой доблести» номиналом 10 рублей.