На ПМЭФ откроется стенд о Молдавии

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня откроется стенд «Молдавский двор», сообщает RT.

Посетители стенда смогут ознакомиться с культурой, традициями и современной жизнью Молдавии.

На стенде ежедневно будут проводить дегустацию молдавского вина и кухни, а также посетители смогут послушать живую музыку и увидеть танцы в национальных костюмах.

Также на стенде 6 и 7 июня пройдут сессии «Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности», «Традиционные ценности как показатель здорового общества» и «Восток или Запад: в чем сила ЕАЭС».

Напомним, ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Основная тема форума в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».