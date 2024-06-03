Минфин ожидает десятки миллиардов поступлений от акциза на никотиновое сырье

Минфин России ожидает дополнительные поступления в бюджет РФ в размере 50 млрд рублей в 2025 году от введения акциза на никотиновые сырье и бестабачные никотиносодержащие смеси. Об этом сообщает ТАСС.

«Дополнительные поступления акцизов при введении акциза на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания в 2025 году ожидаются на уровне 50 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общие объемы дополнительных поступлений с 2025 по 2027 год составят 156 млрд рублей.

До этого глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что правительство внесло в Государственную думу поправки в Налоговый кодекс, направленные на донастройку налоговой системы России. По его словам, Госдума рассмотрит бюджетный пакет, включая налоговые поправки, во внеочередном порядке, в течение 30 дней. Перед этим премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ заявил, что правительство РФ решило сделать минимальную планку для прогрессивной ставки налога для физических лиц (НДФЛ) более высокой, чтобы она коснулась не более 3% граждан.