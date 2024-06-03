Доходы бюджета от повышения налога на прибыль оценили

Дополнительные доходы бюджета от повышения налога на прибыль с 20 до 25 процентов за три года составят около 5 триллионов рублей. Такая оценка приводится в тексте подготовленных Минфином поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ, пишет РИА Новости.

Ожидаемые поступления в бюджетную систему России за 2025-2027 год рассчитаны с учетом вычетов. В документе отмечается, что только за 2025 год повышенный налог на прибыль организаций принесет порядка 1,6 триллиона рублей.

При этом за счет введения дифференцированных налоговых ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) российский бюджет может получить дополнительно 1,4 триллиона рублей. За 2025 год поступления от изменения налогов для богатых составят около 533 миллиардов рублей.

Министерство финансов России предложило повысить ставку налога на прибыль компаний с 20 до 25 процентов. При этом ведомство указало на необходимость сохранения так называемой «дедушкиной оговорки» — защиты инвестора от изменения законодательства.