Глава РСПП предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил к рассмотрению идею уменьшения количества ставок прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает РБК.

В качестве альтернативы он предложил обсудить возможность ограничения верхней планки НДФЛ в стране уровнем в 18 процентов. По словам Шохина, предложение министерства финансов может стать причиной ухода состоятельных россиян и бизнесменов в «серую» зону.

Однако глава РСПП согласился с мнением главы Минфина Антона Силуанова о том, что пятиступенчатая шкала НДФЛ является запросом общества на справедливость.

— Очевидно, что те, у кого более высокие доходы, должны платить больше, — передает слова Шохина РБК.

За уход от уплаты налогов после их повышения из-за введения прогрессивного НДФЛ россиянам грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. Об этом напомнил глава Минфина России Антон Силуанов.

Министерство финансов приняло решение внести на рассмотрение правительства России пакет поправок об изменениях в налоговой системе. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности. Одна из самых важных перемен касается внедрения прогрессивной шкалы налогообложения. Как нововведения отразятся на жизни россиян и какие изменения коснутся НДФЛ, выясняла «Вечерняя Москва».