Майнинг в РФ станет видом экономической деятельности
Минфин одобряет присвоение майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замдиректора департамента финансовой политики министерства Османа Кабалоева.
ОКВЭД является документом, входящим в состав общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. Он содержит статистические сведения, благодаря которым органы государственной власти могут понимать, чем занимается субъект предпринимательской деятельности.
По словам Кабалоева, в стране следует на первом этапе принять закон о регулировании добычи криптовалют. Весной Минэк сообщал изданию, что ведомство положительно оценивает введение ОКВЭД для майнинга.
Эксперт считает, что в РФ потребляемая для майнинга мощность может вырасти вдвое
Ранее сообщалось, что майнеры биткоина сейчас ощущают последствия халвинга (сокращение вознаграждения за генерацию новых блоков в блокчейн) — их доход упал до нового минимума. После 20 апреля вдвое сократилась их основная статья дохода, и они вынуждены адаптироваться к новым условиям рынка.