Мосбиржа сообщила о возможных проблемах с выставлением некоторых заявок

Московская биржа сообщила о проблемах, связанных с выставлением заявок по некоторым инструментам.

Во вторник, 4 июня, на сайте Мосбиржи появилось уведомление, в котором говорится, что на ресурсе могут возникать проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов Фондового рынка.

Причину сложностей и сроки их устранения Мосбиржа не сообщила, данные о возможных проблемах были опубликованы около 10:30 по московскому времени.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что Минфин одобрил идею официального признания майнинга экономической деятельностью.