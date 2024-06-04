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Россиян успокоили по поводу дефицита картофеля

Поставки картофеля нового урожая с российских полей исправят ситуацию с ростом цен на внутреннем рынке. Успокоил граждан по поводу дефицита популярного продукта исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников, его слова приводит РИА Новости.

Россиян успокоили по поводу дефицита картофеля
© globallookpress.com

Подорожание картофеля было вызвано сокращением поставок из Египта, объяснил он. Эта африканская страна традиционно экспортировала в РФ 300-500 тысяч тонн в мае-июне, добавил представитель отраслевого союза. По словам Красильникова, поставки раннего российского картофеля, которые заместят импорт, начнутся уже в ближайшие две недели.

«У нас есть Южные регионы, та же Астрахань или там Краснодарский край, Ставропольский, там же два урожая», — сказал он, заверив, что скоро россияне смогут «полакомиться молодой картошкой» местных производителей.

Несмотря на сокращение посевных площадей в некоторых регионах в этом году, критической ситуации с нехваткой картофеля не будет, заявил представитель «Картофельного союза». Однако давать прогнозы по урожаю пока рано, так как посадочные работы сейчас находятся в завершающей стадии добавил Красильников.

Ранее стало известно, что продукты из базового набора для приготовления окрошки в России в среднем подорожали на десять процентов. Заметнее всего выросли цена за упаковку яиц — за год ее средняя стоимость увеличилась на 40 процентов, до 121 рубля. Средняя стоимость килограмма картофеля составляет 102 рубля, подсчитали аналитики АТОЛ.