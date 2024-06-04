Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством целенаправленно лоббировали строительство российского газопровода «Северный поток-2», игнорируя сомнения партнеров. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на служебные записки, донесения посольств и памятки, предоставленные Минэкономики ФРГ по решению суда.

«На протяжении 7 лет две большие коалиции объявляли этот газопровод «частным экономическим проектом», хотя при этом всеми силами боролись за него. 7 лет они отмахивались от сомнений партнеров, как от надоедливых мух», — отмечается в публикации.



По данным издания, Меркель была убеждена в необходимости укреплять энергозависимость Берлина от Москвы. В 2014 году Минэкономики констатировало, что полный отказ от российского газа «невозможен в ближайшие годы и десятилетия». А в 2015 году узнав о планах «Газпрома» по «Северному потоку-2», канцлер дала указание поддерживать проект внутри кабмина, но воздерживаться от публичных комментариев из-за ожидаемого сопротивления.

Ремонт "Северных потоков" будет стоить $1,3 млрд

Как уточняется, вплоть до февраля 2022 года действующий канцлер Олаф Шольц также пытался «расчистить дорогу» газопроводу, будучи убежденным в неизбежности импорта топлива из РФ.

До этого Генпрокуратура направила США и Германии запросы по взрывам на «Северных потоках».