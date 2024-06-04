ПМЭФ в 2024 году: Даты, участники и программа Петербургского международного экономического форума

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2024 году в 27-й раз. Традиционно он собирает на одной площадке представителей зарубежного и российского бизнеса, и этот год не исключение — страны-участницы уже заявлены. «Лента.ру» рассказывает, когда и где пройдет ПМЭФ, как на него попасть, кто участвует и какое значение для российской экономики он имеет.

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Что такое ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум — одно из главных мероприятий для бизнеса и экономики в России, проходит ежегодно летом в Санкт-Петербурге. Впервые ПМЭФ президент России.

В 2024 году ПМЭФ проходит в 27-й раз. Его официальное название — XXVII Петербургский международный экономический форум



Организатор форума — Фонд Росконгресс. Это институт развития, учрежденный в 2007 году для укрепления имиджа страны и продвижения национальных интересов.

На площадках ПМЭФ встречаются представители бизнеса и государственных структур России и других стран. На форуме заключают соглашения и договариваются о сотрудничестве, делятся опытом, обсуждают экономические вопросы, проводят панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-завтраки.

Важная часть ПМЭФ — выставка, на которой российские регионы и большие компании в отдельных павильонах представляют свои достижения.

Когда и где ПМЭФ пройдет в 2024 году

В 2024 году Петербургский международный экономический форум пройдет в первую декаду июня и продлится четыре дня.

5–8 июня пройдет ПМЭФ в 2024 году



Проведут форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», который находится по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, дом 64/1. Эта площадка принимает ПМЭФ с 2016 года.

Как попасть на ПМЭФ

Регистрация

Чтобы попасть на ПМЭФ, нужно заранее зарегистрироваться и оплатить участие.

Регистрация проходит в едином личном кабинете на сайте Росконгресса. Участникам нужно оставить заявку, которую рассматривает Организационный комитет. Он может отказать в участии, не объясняя причины.

Журналисты, представители СМИ и блогеры могут попасть на площадки форума бесплатно, но для этого они должны получить аккредитацию.

Стоимость участия

Есть несколько статусов участников ПМЭФ, от которых и зависит цена.

«Участник»

Статус открывает доступ в зоны делового общения и на все мероприятия ПМЭФ, кроме пленарного заседания и мест, где требуется специальное приглашение. До 21 мая стоимость участия — 1,2 миллиона рублей на одного человека, после 21 мая — 1,35 миллиона рублей.

«Участник мероприятий в рамках ПМЭФ»

С этим статусом можно ходить на мероприятия в первый день форума (5 июня), который посвящен малому и среднему предпринимательству (МСП). Такое участие стоит 60 тысяч рублей. Представители МСП могут по квоте получить скидку и купить участие за 25 тысяч рублей.

«Партнер»

Статус могут получить компании, которые хотят продвигать свой бизнес на площадках форума. Партнеры участвуют в деловой программе, получают выставочную площадь, могут устроить собственные мероприятия вроде презентации или пресс-конференции. На форуме есть несколько форматов партнерства, включая «титульное» и «генеральное». Условия участия обсуждают с партнерами напрямую.

Как добраться до «Экспофорума»

Дорога от центра Санкт-Петербурга до «Экспофорума» занимает от получаса до часа в зависимости от пробок. От аэропорта Пулково можно доехать за 15 минут.

Во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге и особенно на въезде в «Экспофорум» — традиционно высокая транспортная нагрузка. Часы пик совпадают с началом работы форума — с 08:00 до 11:00



Во время ПМЭФ до «Экспофорума» обычно Москва — Санкт-Петербург, Пулковское и Петербургское шоссе.

Страны и участники

Традиционно ПМЭФ посещают представители компаний, региональные власти, официальные лица, политики и общественные деятели. Также на ПМЭФ появляются знаменитости — музыканты, артисты и блогеры.

Гостями ПМЭФ в 2024 году станут представители 139 стран — не менее 18,6 тысячи человек. Участие подтвердили Китай и Иран, причем иранская гостиная станет одной из тематических площадок форума. Там расскажут о культуре и истории страны, а также проведут встречи с российским бизнесом.

Одни из главных участников — официальные лица Белоруссии, Кубы, Мьянмы, Судана, Вьетнама, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии, 50 министров из стран Африки, Арабского мира, Латинской Америки и Восточной Европы. Зимбабве и Боливии Эммерсон Мнангагва и Луис Арсе.

Также Росконгресс назвал страну-гостя — это почетный статус, который присваивают одному из государств каждый год.

Страной-гостем ПМЭФ-2024 станет Оман. Так продолжается традиция последних лет, когда этот статус получали арабские страны — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Катар



Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Свое участие Додик также объяснил тем, хочет поддержать Россию во время санкций.

Несмотря на то что западные страны больше не участвуют в ПМЭФ, престиж форума растет, отметил в разговоре с «Лентой.ру» доктор экономических наук, завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Евгений Смирнов.

Многие развивающиеся страны активно стремятся занять те ниши на российском рынке, которые за последние два года были оставлены западными игроками. По сути, между развивающимися странами сейчас даже идет конкуренция за наш рынок. Поэтому престиж форума в будущем будет определяться ростом интереса зарубежных стран Евгений Смирнов доктор экономических наук



Программа ПМЭФ в 2024 году

По предварительной оценке, в деловой программе ПМЭФ примут участие более 1,5 тысячи спикеров и экспертов. Они обсудят ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики, а также широкий круг актуальных вопросов.

Кроме того, ожидается подписание примерно тысячи документов, в том числе соглашений о сотрудничестве.

Главная тема ПМЭФ-2024 — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».



Запланировано более 150 сессий и дискуссий на самые разные темы — от виноделия, урбанистики и искусственного интеллекта до автопрома, нефтегазовой отрасли и геополитики. Полная программа форума опубликована на официальном сайте.

Первый день (5 июня)

Стартовый день ПМЭФ посвящен малому и среднему бизнесу. На форуме пройдут отраслевые мероприятия, где будут обсуждать развитие МСП и сотрудничество с зарубежным бизнесом.

5 июня объявлено на ПМЭФ Днем международной кооперации МСП



Главные мероприятия этого дня — IX Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) и Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность». Также пройдут презентации проектов по направлениям «Креативная экономика» и «Технологическое развитие».

Главные дни ПМЭФ (6-8 июня)

С 6 июня начинаются основные мероприятия форума. Они посвящены четырем тематическим трекам:

«Российская экономика: цели и задачи нового цикла»; «Переход к многополярной модели мировой экономики»; «Технологии, обеспечивающие лидерство»; «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Важное место в программе выделено для международных мероприятий, среди которых Российско-Африканская конференция и ЕАЭС — АСЕАН и другие.

7 июня состоится главное событие форума — пленарное заседание с участием президента и его приветственное слово участникам, организаторам и гостям



Молодежный день ПМЭФ

Последний день — закрывающий. В 2024 году 8 июня пройдет Международный молодежный экономический форум, который также называют Молодежным днем ПМЭФ. Участие в нем принимают молодые управленцы, ученые и предприниматели, а также талантливые студенты и их преподаватели. Они получали аккредитацию бесплатно, без регистрационного взноса.

Что такое Молодежный день ПМЭФ? Концепция Молодежного дня будет построена вокруг поддержки бизнеса, научных и технологических проектов, развития профессиональных сообществ молодежи. Также в деловой программе коснутся туризма и экологии. Основной упор Молодежного экономического форума в 2024 году — контент, ориентированный на практику. Добавили формат наставничества и привлечения молодежи к вопросам глобальной повестки. Цель нового формата — создать из талантливой молодежи кадровый резерв специалистов для ведущих компаний. На деловой программе выступят спикеры международного сообщества Friends for Leadership.



Выставка SPIEF Investment & Business Expo

В рамках ПМЭФ пройдет выставка SPIEF Investment & Business Expo. На ней российские и зарубежные участники смогут показать свои проекты — идеи для инвестиций, новейшие технологии, решения и продукты.

более 100 тысяч квадратных метров составляет общая площадь выставки на ПМЭФ



Выставка помогает встретиться бизнесу, экспертам, представителям государства и инвесторам. Российские регионы показывают свой инвестиционный потенциал, что дает возможность привлекать компании на их территории.

Фестиваль культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны»

В дни форума на городских площадках Санкт-Петербурга Игоря Бутмана будут выступать джазовые исполнители из Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего запланировано более 40 мероприятий в рамках «Петербургских сезонов». Главное из них — большой концерт на Дворцовой площади, хедлайнером которого Вячеслав Бутусов.

Главные цели ПМЭФ

Продвигать интересы России в мировой экономике

Именно с этой целью ПМЭФ изначально и создавали, рассказал «Ленте.ру» Евгений Смирнов.

По его словам, в нулевых форум помог привлечь в российскую экономику иностранных инвесторов, а также защитил компании страны на международных рынках. Сегодня перед форумом стоит та же задача, но в другом контексте — показать, какое место Россия занимает в международной экономике.

«В рамках ПМЭФ важными становятся новые нарративы развития сотрудничества с дружественными развивающимися странами. Это будет отличать нынешний ПМЭФ от аналогичного форума, например, 2022 года, когда в основном участвовали российские представители бизнеса и политики. Все больше хедлайнеров нынешнего форума будет представлено зарубежными игроками, в том числе и правительствами дружественных стран», — отметил собеседник.

Рекламировать Россию

ПМЭФ должен показать миру, что экономическая модель России состоятельна и может противостоять санкциям, подчеркнул Евгений Смирнов.

Это по сути такой рекламный ход, доказывающий и подтверждающий зарубежным партнерам из дружественных стран необходимость и выгодность дальнейшего экономического сотрудничества с Россией Евгений Смирнов доктор экономических наук



Помогать бизнесу находить партнеров

Форум дает участникам площадку, на которой можно за несколько дней найти новых партнеров, заключить соглашения, выбрать проекты для инвестиций.

«За исключением Восточного экономического форума во Владивостоке, пожалуй, не найти больше площадки, на которой можно пообщаться практически с любым "капитаном бизнеса". Сам формат предполагает общение — это своего рода биржа деловых контактов. Главное, что никто из бизнесменов не гнушается уделить время тем, кто ищет взаимовыгодное партнерство», — рассказал «Ленте.ру» основатель «Русской переводческой компании» и ежегодный участник ПМЭФ с 2010 года Тимофей Окроев.

Решать вопросы внутренней экономики

ПМЭФ ориентируется не только на внешнюю, но и на внутреннюю повестку и выносит на обсуждение ее главные вопросы. По мнению Евгения Смирнова, сейчас это импортозамещение, перестройка экономики и повышение уровня жизни людей.