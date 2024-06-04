Более 40% предприятий Украины столкнулись с нехваткой кадров из-за мобилизации

Свыше 40% предприятий на Украине столкнулись с нехваткой рабочих рук. Такие данные приводятся на сайте Минэкономики по результатам опроса работодателей о ситуации на рынке труда.

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В частности, несмотря на существенное сокращение рабочих мест и рост безработицы в течение 2022-2023 годов, работодатели в 2024 году указывают на дефицит кадров. Среди опрошенных 43% респондентов отметили трудности при заполнении вакансий в этом году, еще 36% считают респондентов ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.

До этого на Украине предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) пожаловались правительству, что Территориальные центры комплектования (аналог военкомата) мобилизуют их работников во время сверки данных.

Позже депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что министерство внутренних дел (МВД) Украины ведет скрытую мобилизацию сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).