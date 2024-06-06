Почему банки поднимают ставки по ипотеке?

Ставки по ипотечным кредитам в «Сбере» повышены на 1,5 процентного пункта. В банке заявили, что ставки меняются из-за того, что растет доходность ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки. Ставки по ипотеке в размере 18,2% можно добиться с условием первоначального взноса не меньше 30%. А еще если выполнить ряд условий от банка: покупка через партнера и использование сервисов.

У ВТБ доступна минимальная ставка в 17,5%. Но и ее достичь не так просто: нужно внести те же 30% первоначального взноса, перевести в банк зарплату, взять у него страховку и так далее. На примерно тех же уровнях — чуть больше 17% — ставки предлагают Совкомбанк, Альфа-банк и Росбанк. Они пока о повышении ничего не сообщали.

Заседание Центробанка по ключевой ставке пройдет в пятницу, 7 июня. На рынке ее снижения не ждут. И прогнозы теперь сместились в сторону роста на процент или полтора. На это же обращают внимание и банки, отмечает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев:

Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром»: «Действительно, все ожидают, что ставка будет повышена, и закладываются на это. Эта позиция регулятора, мне кажется, уже была достаточно явно озвучена. Обоснование повышения было представлено очень убедительно, и ожидание рынка такое же. Депозитные ставки уже по рынку ушли вверх как раз на 1-2 процентных пункта. Мы видим это движение. И дальше, очевидно, должно было произойти движение и по кредитным ставкам, причем в тех сегментах, где нет факторов, которые могли бы сдерживать рост. Есть, наверное, сегменты, в которых рост ставки может тормозиться улучшением и, соответственно, очень высоким качеством портфеля. То есть когда банки видят, что риски снижаются, они могут не повышать или по крайней мере повышать в меньшем масштабе, чем, например, закладывается рост ключевой ставки. Но на рынках, где улучшения качества нет, может быть, присутствует даже некоторая ухудшающая динамика, при этом есть ожидания по росту ставки. Банки, очевидно, должны были начать это делать».

Интересный вопрос теперь: будет ли охлаждение спроса? С одной стороны, с растущими ставками желание взять кредит должно поубавиться. Но с другой — проценты и раньше были высокими, и в сравнении с ними рост не столь заметный. Так что эксперты полагают, что реакция потребителей может оказаться и вполне умеренной. Продолжает гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин:

Алексей Казарин, гендиректор компании «Система кредитных специалистов»: «Всегда на рынке есть колебания в ставках от банка к банку. И Сбербанк, и ВТБ никогда не были лидерами по самым низким ставкам на рынке. Ставки по обычным программам и так уже были достаточно высокие, повышение еще на полпроцента, процент или полтора процента не будет являться существенным фактором, который окончательно остановит или убьет ипотеку на вторичке. Я думаю, что ситуация коренным образом не поменяется, тем более что лето не является активным сезоном. Я думаю, что серьезных изменений ждать не стоит, потому что на вторичном рынке и так уже есть определенная стагнация и суммы ипотеки на вторичном рынке в основном берутся небольшие. Думаю, что эта тенденция сохранится. Люди будут продолжать брать в каком-то объеме, но это будут в основном небольшие суммы — 2-3 млн рублей».

Ранее банки стали массово повышать проценты по вкладам и накопительным счетам. Местами ставки стали доходить до 18%. И наиболее выгодные условия могут получить клиенты, которые открывают вклады от трех месяцев до полугода.