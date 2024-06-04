Названы факторы, повлиявшие на удешевление нефти в мире

Мировые цены на нефть начали снижаться из-за ряда факторов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов, опрошенных РИА Новости.

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Напомним, что во вторник котировки нефти марки Brent упали ниже 77 долларов за баррель. Это произошло впервые с 5 февраля. По словам эксперта Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елены Зотовой, падение цены на нефть обусловлено реакцией рынка на планы ОПЕК+ по увеличению добычи, оглашенные 2 июня 2024 года. Другой фактор - исчерпание потенциала «осушения» рынка, достигнутого в начале нынешнего года, отметила собеседница.

По словам эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, динамика также связана с переоценкой рисков конфликта на Ближнем Востоке, наращиванием поставок со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, снижением дисциплины соблюдения квот со стороны некоторых участников ОПЕК+, падением спроса со стороны США и Китая и разгрузкой партий нефти.

2 июня страны ОПЕК+ приняли решение продлить свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года.