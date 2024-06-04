Путин проведет встречу с руководителями мировых информационных агентств на полях ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 июня, проведет в Санкт-Петербурге встречу с руководителями мировых информационных агентств. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
Это традиционное мероприятие, которое уже много лет организует ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В ходе форума [Путин] проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. Это будет 5 июня в 14:00, то есть еще до [официального] открытия форума", - сказал Ушаков.