В Кремле рассказали о темах выступления Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня выступит с речью о состоянии российской и мировой экономики, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки по проблемам, которые в настоящее время испытывает международная торговая и финансовая система. Потом, конечно же, охарактеризует положение дел в российской экономик, даст оценку ее функционированию в условиях СВО", - сообщил представитель Кремля.



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Также, по его словам, Владимир Путин в своем выступлении затронет темы структурных изменений отечественной экономики и долгосрочной стратегии развития страны.

Среди тем будут национальные проекты, вопросы цифровизации, развитие бизнеса, стимулирование научно-технического прогресса.

После выступления российский лидер ответит на вопросы участников заседания. По словам Ушакова, это могут быть не только экономические темы, но и политические, включая кризис на Украине.