США признались в неспособности в одностороннем порядке изъять активы России

Соединенные Штаты не в состоянии в одностороннем порядке изъять суверенные активы РФ и направить их на помощь Украине, заявил на традиционном брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что Вашингтон нуждается в участии и поддержке союзников, пишет РИА «Новости».

Кирби уточнил, что средства и ценные бумаги находятся в кредитных организациях по всей планете.

В связи с этим, заметил чиновник, США «необходимо заручиться участием и поддержкой наших союзников и партнеров».

По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен обсудить эту тему в ходе начинающегося на этой неделе визита во Францию и позднее на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии.

Напомним, что в первом квартале 2022 года западные страны заморозили российские активы на сумму около €300 млрд.

После заморозки ряд лидеров выступил с призывом направить эти средства на помощь Киеву, что вызвало бурные дискуссии среди политиков и юристов. По мнению экспертов, эта мера может привести к тяжелым последствиям для европейской финансовой системы.