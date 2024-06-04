СМИ: главы Минфинов стран ЕС обсудят использование активов России

Предложение поступило от стран G7, сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По их словам, министры поговорят с помощью видеоконференцсвязи. Они намерены оценить использование активов ЦБ РФ, чтобы позволить Украине быстро получить кредит в размере около $50 млрд. При этом точный размер денежной ссуды ещё не согласован, отмечает Reuters.

Один из собеседников агентства заявил, что не ожидает конкретных результатов от встречи. Он назвал её «проверкой температуры перед саммитом лидеров G7 на следующей неделе».