Аналитики спрогнозировали сценарии развития регионов

Аналитическая группа ВТБ Инфраструктурного Холдинга в своем докладе «Инфраструктура будущего» очерчивает перспективы трансформации российских территорий в ответ на глобальные вызовы. Основной акцент сделан на модернизацию урбанистических и региональных пространств: это включает создание новых транспортных артерий, переход на экологически чистый транспорт, цифровую интеграцию городов, а также открытие инновационных научных центров и университетских кампусов, что также способствует развитию туризма вне зависимости от сезона.

По оптимистичным прогнозам, объем инвестиций в указанные направления достигнет 24,8 трлн рублей. Реализация этого плана к 2030-м годам может привести к увеличению экономической выгоды до 1,5% ВВП в год, созданию более 373 тысяч новых рабочих мест и значительному улучшению условий жизни для 74,2 миллионов человек.

Специалисты Холдинга выделили десятку регионов с наибольшим потенциалом вклада в экономику страны. В этот список, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, вошли Московская область, Татарстан, Приморский и Краснодарский края, а также Саратовская, Нижегородская и Самарская области. Вместе с тем, распределение средств еще не окончательно утверждено, что открывает возможности для других регионов улучшить свои позиции в инвестиционном рейтинге.