Бюджет России недополучил почти 70 миллиардов рублей

Дополнительные нефтегазовые доходы российского бюджета в июне 2024 года составят 140,7 миллиарда рублей. О таком прогнозе Министерства финансов РФ сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Однако в мае речь скорее идет о недополученных доходах.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2024 года составило минус 69,6 миллиарда рублей», — признали в министерстве.



Кроме того, в мае по топливному демпферу нефтяным компаниям выплатили 201,7 миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, дополнительные доходы федерального бюджета России от предлагаемых Минфином налоговых изменений в 2025-2030 годах могут дойти до 17,8 триллиона рублей. Не исключено, что самыми большими станут поступления от обновленного налога на прибыль компаний — 11,1 триллиона рублей.

До этого Минфин повысил оценку дефицита бюджета на 525 миллиардов рублей. Таким образом дефицит бюджета составит 2,12 триллиона рублей, или 1,1 процента ВВП.