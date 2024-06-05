На ПМЭФ показали фамильное древо Путина

В ходе Петербургского международного экономического форума представили генеалогическое древо президента страны Владимира Путина. Оно размещено на стенде Дома семейных традиций «Кристиан». Данная компания занимается генеалогическими исследованиями.

«Исследование заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Он отметил, что, согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, их предки были тверскими крестьянами», — рассказали представители компании «Кристиан» в разговоре с журналистами РИА Новости.



В компании подчеркнули, что исследование по формированию родословного древа занимает в течении года по времени.

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В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). Это крупнейшее мероприятие делового характера. Помимо деловых встреч на форуме представлено множество выставочных стендов.