В «Опоре России» назвали прогрессивную шкалу НДФЛ справедливой

Президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин счел прогрессивную шкалу НДФЛ, ввести которую предложил Минфин РФ, справедливой и понятной, передают «Известия».

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Калинин сделал соответствующее заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он стартовал сегодня, 5 июня.

«Та донастройка, которая была проведена, или предлагается провести по налоговым доходам физических лиц, она, в принципе достаточно понятная и воспринимается во многом справедливо», — подчеркнул президент организации.



Собеседник издания отметил, что в России обсуждали донастройку налоговой системы достаточно давно. По его словам, некоторые партии Государственной думы ставили вопросы о введении прогрессивной шкалы по НДФЛ. И в итоге «правительство услышало, в том числе, и предложения общества», подчеркнул Калинин.

Ранее сообщалось, что Минфин внес в кабмин пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Среди изменений — новая прогрессивная шкала НДФЛ, налоговый вычет для семей с детьми, повышение налога на прибыль компаний и введение акциза на жидкий никотин. Поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года.