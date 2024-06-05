Кто пострадает из-за ограничения доступа России к продовольственной программе ООН

Российским компаниям ограничили доступ к Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Основными получателями российского продовольствия были наиболее гуманитарно уязвимые страны: Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и государства Центральной Азии. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, насколько от этого пострадают нуждающиеся страны и сможет ли Россия поставлять гумпомощь напрямую.

По мнению специалиста, данные ограничения создают проблемы для продовольственной организации ООН, а не для России.

Как рассказал эксперт, продовольственная организация ООН оказывает масштабную помощь бедным странам за счет денег спонсоров.

— Продовольственная организация ООН оказывает масштабную помощь бедным странам за счет денег спонсоров. Они покупают продовольствие в странах-производителях и бесплатно раздают нуждающимся государствам, — пояснил Холод.



Однако экономист отметил, что в данной ситуации из-за этих ограничений могут пострадать бедные страны, потому что Россия продает зерно по конкурентоспособным ценам.

— Если продовольственная организация ООН не хочет покупать наше зерно, значит, им придется искать других поставщиков, у которых цена может быть намного выше. Из этого следует, что продукции они смогут закупать меньше на те же деньги. Поэтому бедные страны могут лишиться определенного числа поставок, — считает Холод.



При этом он подчеркнул, что ограничение доступа к этой программе не помешает России самостоятельно оказывать помощь нуждающимся странам.

— Россия сможет напрямую поставлять гуманитарную помощь в нуждающиеся страны. Нашей стране никто не запрещал это делать, — заявил эксперт.



РФ более 20 лет (с 2002 года) выступала поставщиком программы, которая помогает снабжать едой голодающие страны. На долю продовольствия из России (мука, подсолнечное масло, горох) приходилось до 20 процентов от всех внешних поставок ВПП ООН. Высокая доля РФ в объеме поставок была обусловлена тем, что российская продукция стоила на 10–15 процентов дешевле, чем у альтернативных поставщиков, что позволяло снабжать большее количество голодающих.