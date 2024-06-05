В Кремле назвали главную идею ПМЭФ

Это сотрудничество, основанное на праве и взаимной выгоде в изменившихся мировых условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия остаётся государством, которое развивается темпами выше среднемировых, страна констатирует существенные изменения мировых и геополитических условий, отметил он.

Петербургский международный экономический форум стартовал этим утром. Его тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Всего в программу вошло свыше 150 тематических дискуссий и рекордное количество двусторонних бизнес-диалогов.

В рамках мероприятий уже презентовали пять проектов будущих высокоскоростных магистралей, одна из них — Москва – Санкт-Петербург, которая протянется на 679 км, время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут.